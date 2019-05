Vendita Donnafugata Golf Resort, si prova di nuovo con offerte entro il 30 maggio - Ragusa Oggi

Vendita Donnafugata Golf Resort, si prova di nuovo con offerte entro il 30 maggio

Donnafugata Golf Resort: Coldwell Banker Commercial è advisor esclusivo per la cessione d’azienda. E’ fissato per il 30 maggio 2019 il termine per la presentazione delle offerte; l’asset turistico-alberghiero è pietra miliare della ricettività di lusso in Sicilia con le sue 194 camere e i due campi da golf da 18 buche.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 24/2018, ha dichiarato il fallimento di Donnafugata Resort S.r.l. e a marzo di quest’anno ha incaricato Coldwell Banker Commercial – società che opera nel campo della consulenza, dell’intermediazione e della valorizzazione immobiliare – quale advisor esclusivo per la cessione d’azienda del complesso turistico-alberghiero Donnafugata Golf Resort.

Il termine per la presentazione delle offerte libere è stato fissato per il 30 maggio prossimo. Allo scopo di rendere noti i dettagli del complesso è stata istituita da Coldwell Banker Commercial una virtual data room che permette di visionare le perizie e i documenti utili per procedere alle valutazioni.

“Il Donnafugata – commenta Carlo de Romedis, direttore della divisione hospitality di Coldwell Banker Commercial – si presenta in ottimo stato, perfettamente manutenuto dagli uffici della curatela ed è pronto a riprendere immediatamente l’attività, accogliendo una clientela internazionale e nazionale. Il resort non ha mai risentito di crisi turistica e anche lo scorso anno, in piena crisi societaria, ha fatturato oltre 8 milioni di euro. Per il 2019 le previsioni si presentavano più che positive, con buone vendite già in corso”.

Sulle prospettive commerciali della struttura, de Romedis non ha dubbi: “Sono fermamente convinto che con una nuova gestione performante, e possibilmente di operatore internazionale che possa ampliare il perimetro di offerta al mondo golfistico, il resort sia in grado di esprimere al meglio le proprie potenzialità, favorito dalla qualità del prodotto e dalla bellezza del territorio, che comprende la provincia di Ragusa che si fregia, con le città barocche della Val di Noto, del titolo di patrimonio dell’Umanità dell’Unesco”.

Attivo da oltre un decennio, il complesso turistico-alberghiero è stato anche gestito per alcuni anni dal marchio spagnolo NH Hotels. Coldwell Banker Commercial ha già al suo attivo, in Sicilia, importanti risultati come le dismissioni dei complessi immobiliari ed aziendali di proprietà di AMT Real Estate S.p.A. e di Acqua Marcia Turismo S.r.l., quali il Grand Hotel Villa Igiea, il Grand Hotel et Des Palmes e l’Excelsior di Palermo, il San Domenico Palace di Taormina e l’Hotel des Etrangers & SPA di Siracusa. Coldwell Banker Commercial è anche advisor, nel settore del golf e della ricettività upscale, della curatela delle Terme di Galzignano, in Veneto, complesso che vanta un perimetro di business analogo a quello del resort ragusano.

Nei mesi scorsi era andato a vuoto il bando per trovare i nuovi acquirenti.

