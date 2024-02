Valeria Timperanza nuovo assessore del Comune di Scicli: per lei un… ritorno al palazzo

Un ritorno dopo undici anni per Valeria Timperanza, 43 anni con laurea in sciente politiche ed abilitata alla professione di consulente del lavoro, dopo un’esperienza assessoriale durata sei mesi dal 22 gennaio al 19 giugno del 2013 e conclusa con l’azzeramento da parte dell’allora sindaco Franco Susino dell’intera giunta composta da Pino Adamo, Vincenzo Iurato, Valeria Timperanza ed Ignazio Miccichè. All’epoca Valeria Timperanza aveva curato le deleghe riguardanti le politiche sociali e per la famiglia, lo sviluppo interculturale, la pubblica istruzione e le politiche giovanili. Sempre all’epoca era stata espressione dell’Mpa. Oggi, invece, fa l’ingresso in giunta quale espressione diretta del lista civica “Libertà Popolare”.

Il direttivo di Libertà Popolare esprime soddisfazione per la nomina dell’assessore Valeria Timperanza in quota alla lista civica.

“Siamo consci delle qualita umane e professionali di Valeria Timperanza e per tale motivo l’abbiamo indicata al sindaco per ricoprire il prestigioso e oneroso incarico e siamo certi che continuerà proficuamente il lavoro già avviato, con ottimi risultati, da Peppe Puglisi – dice una nota della lista civica – ringraziamo il sindaco Mario Marino per aver mantenuto fede agli impegni presi in sede di accordi elettorali e auguriamo sia a Valeria Timperanza che ci rappresenta in seno alla giunta, sia a Peppe Puglisi che ci rappresenta in consiglio, di svolgere un buon lavoro”. La leadership di Libertà Popolare rimane in capo a Giuseppe Puglisi che ha anche il coordinamento all’interno della lista e che mantiene il posto di consigliere comunale. Al suo fianco non ci sarà però Andrea Di Benedetto, l’altro consigliere comunale eletto nella lista civica Libertà Popolare assieme a Giuseppe Puglisi, che nei giorni scorsi si è dichiarato fuori prendendo la distanze dall’ex assessore Giuseppe Puglisi, “licenziato” dal sindaco Marino dopo i tafferugli di fine partita nel derby fra lo Scicli C. R. ed il Pro Ragusa.

