Vaccinazione gratuita e aperta a tutti, senza prenotazione: il 15 dicembre si svolgerà l’Influday a Ragusa

È stato presentato oggi, presso la Direzione Generale dell’ASP di Ragusa, l’Influday, un’iniziativa promossa dall’assessorato regionale della Salute. L’evento si terrà venerdì 15 dicembre presso l’auditorium “Saro Digrandi” della Sala Avis ed è un’opportunità per la vaccinazione gratuita aperta a tutti, senza prenotazione, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione vaccinale e aumentare le coperture vaccinali.

Alla presentazione erano presenti i vertici e i dirigenti Asp. Durante l’evento, un infermiere vaccinatore e un medico hanno somministrato vaccini ad alcuni presenti, tra cui i vertici dell’Azienda sanitaria.

COME SI SVOLGERA’ L’INFLUDAY

Durante l’Influday, che si terrà venerdì, verranno somministrati vaccini antinfluenzali per tutte le età e categorie di persone (tra cui forze dell’ordine, personale scolastico, donne in gravidanza, donatori di sangue, pazienti con patologie a rischio, lavoratori dei servizi essenziali). Saranno disponibili anche altri vaccini come l’anticovid aggiornato e l’antinfluenzale spray nasale per bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni.