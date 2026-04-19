Uomo trovato morto ad Acate: forse omicidio dopo aggressione?

ACATE – Dramma nella tarda serata di domenica nel territorio di Acate, dove un uomo di origine marocchina, residente in paese da tempo, è stato trovato senza vita nella zona di Marina di Acate. La vittima, secondo le prime informazioni raccolte, era conosciuta nella comunità locale e non avrebbe avuto precedenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi tecnico-scientifici e le indagini per chiarire quanto accaduto. Si ipotizza un omicidio ma non ci sono ancora fonti confermate.

Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata. Gli inquirenti stanno verificando tempi, modalità e possibili responsabilità. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, compresa la presenza di più persone per una rissa. Forse la morte sarebbe stata causata da un colpo d’ascia ma non è ancora chiaro questo aspetto.

Le indagini sono in corso anche attraverso anche l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli decisivi per risalire ai possibili autori del gesto.

La notizia si è diffusa rapidamente ad Acate, dove la comunità marocchina si è stretta attorno ai familiari della vittima. Numerosi connazionali si sono recati presso l’abitazione dell’uomo (la foto fa riferimento proprio all’abitazione) per offrire conforto alla moglie e ai parenti, sconvolti per quanto accaduto.

L’episodio ha suscitato forte impressione in tutto il territorio, dove la vittima era conosciuta e ben inserita nel tessuto cittadino. Nelle prossime ore saranno gli accertamenti investigativi a chiarire con precisione il contesto in cui si è consumata la tragedia. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

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