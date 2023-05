Uno squalo azzurro ritrovato spiaggiato sulla spiaggia di Arizza

Sono stati alcuni appassionati della passeggiata mattutina a fare il ritrovamento oggi. Dapprima si sono chiesti cosa potesse essere quell’animale morto sulla battigia dove il continuo moto ondoso del mare andava ad infrangersi. Poi la scoperta che era una verdesca, pesce conosciuto come squalo azzurro. Il ritrovamento è avvenuto proprio nei pressi del pantano di Arizza in uno degli spazi che delimitano le dighe foranee realizzate su questo tratto di spiaggia per fermare l’erosione del mare.

L’esemplare, giovane, si sarebbe spiaggiato già privo di vita.

Lungo circa due metri mostrava delle lesioni a una delle pinne. Non si comprende come possa essere finito in questo mare visto che lo squalo azzurro o squalo blu come viene comunemente chiamato predilige le acque oceaniche, molto profonde. E’ una caratteristica il fatto che vivono anche nei mari temperati e qui preferiscono avvicinarsi alla costa mentre nei mari tropicali prediligono le acque profonde. Ciò comporta anche la loro presenza nel Mediterraneo e nell’Adriatico sempre e comunque lontani dalla costa. Non si esclude che l’esemplare trovato sulla spiaggia di Arizza abbia perso l’orientamento dopo essersi ferito e la marea l’abbia portato fino a riva privo di vita. Alla Polizia Locale è spettato il compito di attivare l’attività della sua rimozione dall’arenile.