Università di Catania, rettore: Francesco Priolo il più votato ma non ce la fa al primo turno - Ragusa Oggi

Università di Catania, rettore: Francesco Priolo il più votato ma non ce la fa al primo turno

Non ce l’ha fatta Francesco Priolo a sedere sulla poltrona più ambita dell’Università di Catania, ma tra tutti è stato quello che si è avvicinato di più all’ambita vittoria. L’ ex direttore della Scuola Superiore d’Eccellenza è stato il candidato più votato con 615 voti ma non è riuscito, in questa prima elezione, a diventare il nuovo rettore dell’Università.

Le schede scrutinate, quelle del corpo docente e studentesco e quelle del personale tecnico-amministrativo, questa sera non hanno decretato l’elezione del rettore non essendo stato raggiunto il quorum di 792 voti.Candidati insieme a Priolo, i professori Salvatore Barbagallo (105 preferenze), Vittorio Calabrese (76 voti), Agatino Cariola (98) e Roberto Purrello (193). Tutto da rifare dunque con il prossimo appuntamento al voto già fissato per il 26 agosto.

Fonte: La Sicilia