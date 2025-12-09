Unicef Ragusa, Natale di solidarietà: fondi per combattere la malnutrizione infantile

La nuova edizione delle Campagne di Natale e Pigotta dell’UNICEF torna a illuminare la provincia con un obiettivo chiaro e urgente: sostenere i programmi globali contro la malnutrizione infantile e rispondere alle emergenze umanitarie più drammatiche del momento. La Presidente Provinciale Elisa Mandarà sottolinea come quest’anno si sia rafforzata una rete preziosa e operativa composta da scuole, associazioni, volontari, sostenitori e privati cittadini. Un’alleanza che, nel tempo, si è trasformata in una comunità solidale, impegnata nella difesa dell’infanzia fragile in oltre 130 Paesi.

«La lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme rappresenta una delle priorità assolute dell’UNICEF», dichiara Mandarà. L’organizzazione concentra la sua azione su tre grandi fronti: prevenzione della malnutrizione cronica e acuta, promozione della salute nutrizionale degli adolescenti, terapie salvavita per i bambini affetti da Malnutrizione Acuta Grave. Accanto a lei, la Segretaria Provinciale Rossella Dicaro esprime forte gratitudine per il lavoro condiviso e per la straordinaria partecipazione della comunità locale.

Su tutti i banchetti azzurri sparsi nella provincia sarà possibile trovare le iconiche Pigotte, realizzate con cura dalle volontarie iblee, oltre a una selezione di articoli solidali. Ogni donazione contribuirà direttamente a garantire cure, alimenti terapeutici, acqua sicura e interventi di emergenza nei contesti più colpiti dalla fame e dalla violenza.

Un Allarme Globale: Fame e Malnutrizione IN Aumento

Il più recente “Rapporto Globale sulle Crisi Alimentari” conferma una tendenza drammatica: l’insicurezza alimentare acuta cresce per il sesto anno consecutivo. Nel 2024 oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi hanno sperimentato livelli gravi di fame. Conflitti, shock economici, inflazione e condizioni climatiche estreme – in particolare siccità e alluvioni legate a El Niño – continuano a spingere intere popolazioni verso la malnutrizione.

I conflitti restano la causa principale, con 140 milioni di persone coinvolte in soli 20 Paesi. La carestia è stata confermata in Sudan, mentre situazioni catastrofiche colpiscono la Striscia di Gaza, Haiti, il Mali e il Sud Sudan. Gli shock economici hanno aggravato il quadro in Afghanistan, Siria e Yemen, mentre gli eventi climatici estremi hanno interessato 18 Paesi, colpendo oltre 96 milioni di persone.

La malnutrizione infantile registra livelli estremamente allarmanti: 38 milioni di bambini sotto i cinque anni risultano gravemente malnutriti in 26 crisi nutrizionali. Gli spostamenti forzati, che coinvolgono oltre 95 milioni di persone, aggravano ulteriormente l’emergenza.

UNICEF: Leader Mondiale nella Nutrizione Materna e Infantile

L’UNICEF opera con governi, comunità scientifiche, istituzioni e famiglie per promuovere interventi nutrizionali efficaci e sostenibili. Il suo ruolo, riconosciuto a livello globale, è fondamentale non solo nelle aree più povere del pianeta, ma anche nei Paesi sviluppati, dove promuove politiche nutrizionali adeguate per la crescita sana di bambini e adolescenti.

I progressi ottenuti negli ultimi 25 anni testimoniano il valore di questo impegno: dal 2000, il numero di bambini affetti da malnutrizione cronica è diminuito di 55 milioni. Risultati resi possibili grazie al sostegno costante dei donatori, delle istituzioni e dei volontari che ogni anno contribuiscono alle campagne UNICEF.

Il Natale della Solidarietà: Un Impegno che Salva Vite

La Campagna di Natale e la Pigotta non sono semplici iniziative benefiche, ma veri strumenti di cambiamento. Ogni Pigotta adottata rappresenta un bambino salvato. Ogni gesto di generosità si trasforma in cibo terapeutico, vaccini, cure, protezione, istruzione. In un mondo in cui la fame cresce e i bambini pagano il prezzo più alto delle crisi, la solidarietà diventa un atto di responsabilità collettiva.

POSTAZIONI UNICEF NATALE E PIGOTTA IN PROVINCIA

1). COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI RAGUSA

CORSO MAZZINI, 5

SCICLI

DAL 5 DICEMBRE 2025 AL 10 GENNAIO 2026

TUTTI I GIORNI SU APPUNTAMENTO

2) COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI RAGUSA

14 DICEMBRE, ORE 17,00 / 20,00

COMISO, VIALE DELLA RESISTENZA,

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE LIBERARTE DI COMISO

3). ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BUFALINO”

VIA SALSO, 40

97013 PEDALINO, FRAZIONE DI COMISO (RG)

DAL 5 AL 20 DICEMBRE 2025

DALLE 9,00 ALLE 13,00

4). ISTITUTO COMPRENSIVO “G. VERGA”

VIA ROMA

97013 COMISO (RG)

DAL 5 AL 20 DICEMBRE 2025

DALLE 9,00 ALLE 13,00

5). ISTITUTO COMPRENSIVO “SCIASCIA – CARUANO”

VIA MALFA, 32

97019 SCOGLITTI (FRAZIONE DI VITTORIA), (RG)

E VIA F. MORGANTE, 35

97019 VITTORIA (RG)

DAL 5 AL 20 DICEMBRE 2025

DALLE 9,00 ALLE 13,00

6). ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE PIO DA PIETRELCINA”

VIA VITTORIO VENETO, 79

97014 ISPICA (RG)

DAL 5 AL 20 DICEMBRE 2025

DALLE 9,00 ALLE 13,00

7). ISTITUTO COMPRENSIVO “CRISPI – VETRI”

VIA VITTORIO EMANUELE, 7

97100 RAGUSA

DAL 6 AL 20 GENNAIO 2026

8). FIORERIA ANNALISA

VIALE PRIMO MAGGIO, 160

SCICLI (RG)

DAL 9 AL 29 DICEMBRE 2025

DALLE 9,00 ALLE 13,00ORARIO: dal lunedì al sabato, 8,30-13 e 16,30-20

9). TOYS IN

PIAZZA ITALIA, 30

SCICLI (RG)

DAL 9 AL 29 DICEMBRE 2025

ORARIO: dal lunedì al sabato, 9-13 e 16-20

10). STUDIO FOTOGRAFICO GIANNI MANIA

CORSO MAZZINI, 10

SCICLI (RG)

DAL 9 AL 29 DICEMBRE 2025

ORARIO: dal lunedì al sabato, 10-13 e 17-20

11). BELLISSIMA di GIOACCHINO LIVIA

VIA SACRO CUORE, 7

MODICA

DAL 6 AL 29 DICEMBRE 2025

ORARIO: dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 17,30

12). CENTRO MEDICO MOVA del DOTT. GIOVANNI MORELLO

VIA GALLIANO, 51

ISPICA

DAL 9 AL 27 DICEMBRE 2025

ORARIO: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

13). ISTITUTO COMPRENSIVO “BERLINGUER”

VIA ENRICO BERLINGUER

97100 RAGUSA

DAL 5 AL 20 DICEMBRE 2025

DALLE 9,00 ALLE 13,00

14). ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELE POIDOMANI”

VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165

MODICA

DAL 5 AL 20 DICEMBRE 2025

DALLE 9,00 ALLE 13,00

15). BAR DI GIOVANNA PAGANO

PRES. PALAZZO DI GIUSTIZIA

VIA NATALELLI, SN

RAGUSA

DAL 9 AL 29 DICEMBRE 2025

ORARIO: dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 13,00.

16). NA CARPINTIERI di Martina Carpintieri

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 44

ISPICA

DAL 9 AL 29 DICEMBRE 2025

ORARIO: dal lunedì al sabato, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00

17). ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO AMORE”

PIAZZA OTTAVIANO

MODICA

DAL 5 AL 20 DICEMBRE 2025

DALLE 9,00 ALLE 13,00

