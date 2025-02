Una vittoria esterna fondamentale per la classifica. La Merkat Basket Scicli vince a Catania (63-54 in suo favore)

Una vittoria, contro la Tre Torri di Catania, che viene considerata fondamentale per il campionato DR1 di basket. Vittoria inseguita ed ottenuta in trasferta nell’incontro con la Tre Torri finita con il risultato di 63-54 in favore degli sciclitani. E’ stata la prima gara di ritorno dopo la conclusione della prima parte di stagione. Il successo ottenuto con la Tre Torri è fondamentale per la classifica ed è arrivato al termine di una gara equilibrata e combattuta. La svolta dell’incontro è arrivata nel terzo quarto, quando la difesa a zona orchestrata da coach Gebbia ha messo in grande difficoltà gli avversari, permettendo un parziale decisivo di 10-0 che ha indirizzato la partita a favore degli sciclitani. Protagonista assoluto capitan Sorrentino, autore di 26 punti. Determinante anche l’apporto in regia del rientrante Vigoriti e di Turtineen, che ha dominato l’ultimo quarto con 17 punti, chiudendo definitivamente i conti. Archiviata la gara di Catania si guarda alla prossima sfida quando i ragazzi di Ninni Gebbia saranno impegnati a Messina in un altro match importante nel cammino verso i playoff.

Tabellini: Sorrentino 26, Titus 17, Lonatica 6, Cannizzaro 8, Romeo 2, Markovic 1, Vigoriti 2, Boiardi 1, Guastella, La Rocca ne.

