Una triste realtà: è ripartita anche quest'anno la stagione degli incendi. Decine di roghi nel parlermitano - Ragusa Oggi

Una triste realtà: è ripartita anche quest’anno la stagione degli incendi. Decine di roghi nel parlermitano

E come tutti gli anni, arrivano i primi caldi e i primi venti di scirocco e in Sicilia ricomincia la stagione degli incendi. Una ormai tristemente nota realtà. Ieri, a Palermo e provincia, sono state decine gli interventi e le fiamme si sono propagate fino a sera.

In alcune zone si è resa necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni, come ad Altavilla (nella foto di Centro meterelogico siciliano). I vigili del fuoco in serata sono arrivati anche al Parco Cassarà, l’area verde di via Ernesto Basile inaugurata nel 2011 e sequestrata nel 2014 per la presenza di amianto.

Il verde ha preso fuoco e le fiamme hanno lambito tutta la sterpaglia che arriva fino al negozio di ceramiche Ricas. Le squadre dei vigili del fuoco sono in azione anche in via Falconara, in via Bronte, in via Castellana. Gli stessi fronti erano stati interessati dalle fiamme già da stamattina. Il fuoco però ha ripreso vigore in serata. E, in provincia, i vigili del fuoco sono arrivati anche a Altavilla Milicia. Sono arrivati rinforzi dai comandi di Enna, Catanissetta, Agrigento.

Fuoco anche nella zona di via Bronte dove i residenti sono stati costretti ad abbandonare le case perché il fumo ha avvolto l’area dove ci sono decine di villette.

Roghi anche ad Altofonte, Monreale, Baida, Collesano, Bagheria, Misilmeri e Caccamo. In volo su Palermo i Canadair.

In volo anche i Canadair per spegnere incendi nella zona di Bellolampo e ad Altavilla Milicia. Spento il fuoco che si era sviluppato sul monte Romitello, sopra Borgetto.

Foto: Centro Meteorologico Siciliano