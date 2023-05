Una timida Bandiera Verde sventola sulla spiaggia di Sampieri. Ma Scicli vorrebbe di più, la Bandiera Blu

Marina di Ragusa, Marina di Modica, Pozzallo e Santa Maria del Focallo, quattro bandiere sventolano da alcuni anni in queste borgate del litorale ibleo. Chi più chi meno, naturalmente parliamo di tempi, è riuscito a migliorare i propri indici di vivibilità e sicurezza assicurandosi un posto nella lunga lista degli oltre duecento centri rivieraschi della penisola dove sventola la bandiera Blu. Scicli è sempre rimasta fuori da questo percorso. Su di essa pesano gli sbocchi a mare di torrenti e canali che rischiano di inquinare il mare e non garantire acque pulite. Eppure il mare, ai controlli dell’Arpa e dei tecnici dell’Asp, risulta balneabile nel rispetto dei parametri di legge. I controlli sui torrenti e sui canali che hanno il loro sbocco in spiaggia da Playa Grande al confine con Marina di Ragusa a Sampieri al confine con Marina di Modica tendono a fare rispettare questi parametri.

Di Bandiera blu c’è parlato in un confronto con la Consulta delle Imprese.

L’ottenimento della Bandiera Blu è sinonimo di successo per un territorio. Al Comune di Scicli si sta lavorando per riuscire ad ottenerla. Certo rispettare i 33 parametri imposti dalla FEE, la fondazione che da anni si è intitolata questo progetto, è arduo. Molte le cose da fare ma anche tante quelle già in atto e ben strutturate. La raccolta differenziata è ad ottimi livelli, particolare di non poco conto in questo percorso, i servizi si stanno migliorando. Si sta lavorando sugli accessi alle spiagge che possano essere garanzia di ordine e sicurezza per la costa. Ed ancora si sta cercando di controllare gli sversamenti in mare al fine di non avere amare sorprese. Ma c’è tanto ancora da fare. Pedane per raggiungere gli arenili e renderli accessibili alle persone con disabilità, docce. “Uno degli obiettivi, su cui c’è condivisione con la Consulta delle Imprese che abbiamo incontrato nei giorni scorsi per studiare una strategia comune di sviluppo per la città ed il territorio, è la “Bandiera Blu” per il nostro, andrebbe ad affiancare la Bandiera Verde ottenuta dalla spiaggia di Sampieri per la sua accessibilità ai più piccoli. Ci stiamo lavorando”.