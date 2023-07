Una tendopoli per terminal aeroportuale. A Catania si cercano soluzioni mentre i disagi continuano

Oggi si è svolta una visita presso l’Aeroporto di Catania da parte di alcuni membri della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, accompagnati da deputati nazionali e regionali. L’incontro ha offerto l’opportunità di fare il punto della situazione dopo l’incendio al Terminal A e di rispondere alle domande dei rappresentanti politici presenti.

L’amministratore delegato della società di gestione dell’aeroporto di Catania (SAC), Nico Torrisi, e il direttore dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Antonino Caruso, hanno fornito risposte alle domande poste dai deputati prima di effettuare un sopralluogo al Terminal C e alle nuove strutture campali montate dalle Forze dell’Aeronautica Militare nella notte.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori di pulizia e bonifica al Terminal A, sono impegnate squadre appartenenti a 5 aziende diverse, tra cui la specialista di bonifiche Belfor, già nota per il suo intervento al Terminal 3 di Fiumicino in seguito all’incendio del 2015. Queste squadre lavorano incessantemente 24 ore su 24 per ripristinare la normale operatività dell’area colpita.

Nel frattempo, l’Aeronautica Militare ha completato il montaggio di due strutture campali, ciascuna della superficie di 54 metri quadri, posizionate in air-side di fronte al Terminal C. Queste nuove strutture sono state concepite per ampliare la capacità del Terminal e permettere pre-imbarco più rapido e confortevole per i passeggeri.

Per agevolare il trasporto dei passeggeri con bagaglio in stiva dal varco “Merci” al Terminal C, il Comune di Catania ha concesso l’utilizzo di una navetta AMTS. Si ricorda a tutti i passeggeri che, nel caso di bagaglio imbarcato in stiva, questo sarà riconsegnato sottobordo al momento dello sbarco. I disagi per i passeggeri purtroppo proseguono con voli dirottati o cancellati e con difficoltà, anche a causa del caldo, a raggiungere gli altri aeroporti.