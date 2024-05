Morte del 40enne a Scicli, il sindaco: “Fiducia nell’operato dei Carabinieri e della Magistratura”

Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha espresso le sue sincere condoglianze alla famiglia del 40enne Giuseppe Ottaviano morto in circostanze misteriose nella sua casa nel centro storico. Questo evento ha suscitato grande preoccupazione e turbamento nella comunità di Scicli e oltre. L’intera circostanza, infatti, rimane ancora avvolta nel mistero e stamani sono arrivati i carabinieri del RIS di messina per fare luce sui fatti.

MARINO: “MASSIMA FIDUCIA NEL LAVORO DEI CARABINIERI E DELLA MAGISTRATURA”

Marino ha comunicato di aver contattato i vertici delle forze inquirenti per manifestare la sua attenzione e preoccupazione per il caso. Ha inoltre espresso massima fiducia nel lavoro dei Carabinieri e della Magistratura, dimostrando così sostegno e rispetto per le autorità preposte a indagare sulle circostanze della tragedia.

