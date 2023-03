Una sorprendente Ambra Angiolini al Teatro Garibaldi: a voi, “Il Nodo”

Una messinscena scarna, due attrici sul palco, una storia da raccontare. E’ andato in scena ieri sera al Teatro Garibaldi di Modica lo spettacolo teatrale “Il Nodo”, pièce teatrale con la regia di Serena Sinigaglia che ha avuto per protagoniste una sorprendente Ambra Angiolini insieme ad Arianna Scommegna. Una storia difficile da raccontare tratta da “Il nodo” di Johanna Adams, un atto unico che andrebbe visto probabilmente in tutte le scuole. E non solo.

Una bella prova d’attrice per Ambra Angiolini, famoso personaggio televisivo, conduttrice radiofonica e cantante. Ne ha fatta di strada Ambra, che da sempre si dedica alla recitazione drammatica, oltre ad essere un apprezzatissimo personaggio televisivo. Arianna Scommegna, d’altra parte, non è da meno. In scena le due attrici s’intendono benissimo e non era facile raccontare in teatro una storia drammatica che parla di bullismo a scuola. Abbiamo in scena due insegnanti, anche se appartengono a due mondi diversi: una insegnante di scuola media (Scommegna) e una all’università (Angiolini) che si confrontano per cercare di dare una spiegazione a un tragico fatto che ha sconvolto la vita di entrambe.

IL NODO POTRA’ MAI SCIOGLIERSI?

Sul palco vengono affrontati temi forti: bullismo, relazione genitori-figli, rapporti scuola-famiglia, gesti estremi, sensi di colpa e ricerca di responsabilità.

“Il nodo”, così come racconta il titolo della pièce, tenta di sciogliere tanti nodi, pone interrogativi sulla genitorialità, sull’istruzione, sulla vita. Tutto accade nell’arco di un’ora: i tempi sono quasi da tragedia greca e le due attrici tengono brillantemente il palco, fino alla non-risoluzione finale, a tratti commovente. Il “Nodo gordiano”, che richiama il titolo originale in inglese “Gidion’s knot” è impossibile da sciogliere, per quanto uno ci possa provare. Eppure, è una possibilità: tagliarlo, o tentare di comprendere? Uno spettacolo complesso, ma non per questo meno affascinante che andrà in scena stasera in replica, sempre al Teatro Garibaldi, alle ore 21.