C’è Ambra Angiolini a Modica. T’appartengo

C'è Ambra Angiolini a Modica.

MODICA (RG) – Ambra Angiolini sarà la protagonista, insieme ad Arianna Scommegna, del prossimo appuntamento della stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica, “Il nodo”, mercoledì 22 e giovedì 23 marzo alle ore 21.00. “Il nodo” di Johnna Adams, con la regia di Serena Sinigaglia, racconta una storia difficile e porta sul palcoscenico un confronto duro, spietato, ma estremamente lucido, sul bullismo.

Una narrazione intensa ed una grande prova di attrice per Ambra Angiolini, famoso personaggio televisivo, seguitissima conduttrice radiofonica che ha fatto parte anche della giuria dell’ultima edizione di “X Factor”, e apprezzatissima attrice di cinema e teatro, e Arianna Scommegna, bravissima attrice di cinema e teatro e vincitrice di premi prestigiosi, due combattenti che lottano per salvare loro stesse dai sensi di colpa e per cercare una risposta alla domanda che nessuno vorrebbe mai porsi. In scena banchi e sedie per ricreare un’aula di una prima media e una insegnante nella sua ora di ricevimento.

Sembra tesa e impaziente, attende una telefonata. È sorpresa quando vede arrivare la madre di un allievo. Il figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore? Ma il figlio, come conseguenza del fatto, ha commesso qualcosa di tremendo, di irreparabile. Bullismo, relazione genitori-figli, rapporti scuola-famiglia, gesti estremi, sensi di colpa e ricerca di responsabilità.

“Il nodo”, scritto dalla brillante drammaturga americana Johnna Adams, tenta di sciogliere tanti nodi, pone interrogativi sulla genitorialità, sull’istruzione, sulla vita. Serena Sinigaglia nelle note di regia chiede “Quali sono le responsabilità educative dei genitori e quali quelle delle istituzioni nei confronti dei figli? Di chi è la colpa se i nostri figli si trasformano in vittime o carnefici? Com’è possibile che si possa scatenare una violenza tale da indurre un ragazzo o una ragazza ad uccidersi? Dove sbagliamo? Chi sbaglia? Di chi è la responsabilità?” e aggiunge che l’opera “non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo, è soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano.

Osa porsi le domande assolute come accade nelle tragedie greche, cerca le cause e non gli effetti. Il conflitto tra insegnante e madre racchiude in sé tutti noi come singoli individui e tutti noi come società. E ci pone di fronte alle nostre responsabilità: per ogni ragazzo ferito, umiliato, ma anche per chi umilia e ferisce, siamo noi ad essere sconfitti, come individui e come società, nostra è la responsabilità, nostra è la pena e il dolore”. Il titolo originale in inglese è “Gidion’s knot” e richiama al “nodo gordiano”, un nodo impossibile da sciogliere, e così la metafora del titolo risulta funzionale: esistono conflitti che non possono più essere sciolti, ma solo recisi, tagliandoli di netto.

“Un argomento complicato e una storia dolorosa – commenta il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata – che vede una formidabile Ambra Angiolini in un ruolo drammatico molto intenso. Il tema del bullismo, purtroppo, è fin troppo attuale, parlarne e affrontarlo è necessario. Il linguaggio teatrale, intenso e diretto, risulta molto efficace, così come dimostra anche il successo che la tournée sta riscuotendo”.

"Il Nodo" di Johnna Adams, con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, regia di Serena Sinigaglia, aiuto regia Gabriele Scotti, traduzione di Vincenzo Manna e Edward Fortes, scene di Maria Spazzi, musiche di Mauro Di Maggio e Federica Luna Vincenti, costumi a cura di Erika Carretta, light designer Roberta Faiolo, produzione Società per Attori e Goldenart Production, andrà in scena al Teatro Garibaldi mercoledì 22 e giovedì 23 marzo alle ore 21.00.