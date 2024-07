Modica: Antonino Spatola ha vinto l’8° Trofeo “Memorial Raffaele Denaro”

Antonino Spatola si è aggiudicato il “Memorial Raffaele Denaro”, giunto alla sua ottava edizione. L’evento è stato organizzato dall’ASD “Il Castello Città di Modica” nell’ambito dell’Urban Trial Crisci Ranni” e si è svolto in Via Fontana, con partenza e arrivo all’interno del Parco Urbano “Padre Rosario Basile”. Il trofeo, dedicato dal 2016 al compianto ispettore di Polizia Locale Raffaele Denaro, prematuramente scomparso nel 2011, è stato assegnato a Spatola, un ex agente della Polizia di Stato che si è classificato 37°. Questo particolare riconoscimento viene infatti attribuito all’atleta che si classifica in quella posizione, che corrisponde al numero di matricola del collega deceduto.

La vedova di Raffaele Denaro, Sarina Giurdanella, insieme ai figli, ha consegnato a Spatola un prezioso piatto in ceramica alla presenza del comandante Rosario Cannizzaro. Un altro ex ispettore di Polizia Locale, Enzo Di Raimondo, ha partecipato con successo all’evento sportivo, classificandosi al secondo posto nella Categoria S.M. 65.

L’evento ha visto una significativa partecipazione, non solo dal punto di vista sportivo ma anche emotivo, rendendo omaggio alla memoria di Raffaele Denaro e coinvolgendo la comunità in un momento di ricordo e celebrazione.

