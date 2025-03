La “ragusana” Larissa Iapichino medaglia d’oro agli Europei atletica

Larissa Iapichino ha scritto una nuova pagina nella storia dell’atletica italiana conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei indoor di Apeldoorn. Con un balzo di 6,94 metri al terzo tentativo, ha eguagliato il suo record personale e confermato il suo straordinario talento.

Questo successo ha un sapore ancora più speciale perché arriva 27 anni dopo l’impresa della madre, Fiona May, che vinse l’oro nella stessa disciplina agli Europei indoor del 1998. Un’eredità importante, che Larissa ha saputo raccogliere e trasformare in qualcosa di suo, con impegno, determinazione e una crescita costante.

Figlia di due grandi atleti – Fiona May, due volte argento olimpico, e Gianni Iapichino, ex astista – Larissa ha dimostrato fin da giovanissima di avere la stoffa della campionessa. Dai successi nelle categorie giovanili, come l’oro agli Europei Under 20, fino al record mondiale under 20 indoor con un salto di 6,91 metri, il suo percorso è stato segnato da risultati sempre più importanti.

La vittoria ad Apeldoorn è la conferma che Larissa è ormai una delle protagoniste assolute della scena internazionale. Il suo sogno olimpico è sempre più vicino, e questo oro europeo è solo un’altra tappa di un viaggio che sembra avere come destinazione l’eccellenza.

Istanbul (Turchia), 2-5 marzo 2023 European Indoor Championships, Campionati Europei Indoor – foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo

© Riproduzione riservata