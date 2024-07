“In Teatro Aperto”. A Marina di Modica ci sarà Billy Cobham e poi sarà la volta di Carmen Consoli

Manca poco all’inaugurazione di “In Teatro Aperto” 2024, una manifestazione culturale estiva che anima le serate della Contea di Modica con eventi di musica e teatro amatoriale. Quest’anno, la rassegna promette spettacoli imperdibili e presenze di spicco.

La stagione prenderà il via sabato 27 luglio con Ludwig, ex membro della Dark Polo Gang e idolo delle nuove generazioni, che farà ballare piazza Mediterraneo di Marina di Modica a partire dalle ore 22. La rassegna proseguirà con due appuntamenti di teatro amatoriale presso il Chiostro di Palazzo San Domenico a Modica: sabato 3 agosto alle ore 21 con la commedia “Scommettiamo… che” della compagnia teatrale “Sipario Blu”, e domenica 4 agosto alle ore 21 con “Fumo negli occhi” della compagnia teatrale “La Raccomandata”, rielaborata in vernacolo modicano dal regista Antonio Pluchino.

Lunedì 5 agosto, alle ore 22, l’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica ospiterà Billy Cobham e la sua band con il tour internazionale “Spectrum 50 Project”, per celebrare il 50° anniversario del suo album di debutto “Spectrum”.

Sabato 10 agosto, sempre all’auditorium Mediterraneo, sarà la volta di Carmen Consoli con il suo tour “Terra ca nun senti”, che presenterà una celebrazione della Sicilia con brani tradizionali e canzoni di Franco Battiato e Rosa Balistreri.

La rassegna continuerà con due eventi musicali gratuiti in piazza Mediterraneo: martedì 13 agosto con “Notte italiana disco Italia90”, e sabato 17 agosto con “Notte rock”, featuring la cantante Cristina Scabbia dei Lacuna Coil, Toky Dj di Virgin Radio, e gli Elektrovice.

Domenica 18 agosto alle ore 22, l’auditorium Mediterraneo ospiterà i Canticum Laudis con il loro concerto “Del tempo e dell’amore per la pace”, con la partecipazione di ospiti speciali: Stefano Indino, Luigi Maio e Pericle Odierna.

Sabato 25 agosto, sempre all’auditorium Mediterraneo, sarà il turno del mitico Edoardo Bennato, che farà cantare e ballare il pubblico con i suoi grandi successi.

La manifestazione si concluderà sabato 31 agosto alle ore 22, con una serata dedicata alla Taranta in piazza Matteotti a Modica, con gli Officina Zoe, ambasciatori della pizzica e della musica salentina.

Infine, venerdì 6 settembre alle ore 21, il Chiostro di Palazzo San Domenico ospiterà il concerto “London Calling” a cura dell’associazione Zymè Fermenti Culturali.

“Siamo entusiasti di questa nuova edizione della rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – con tanti appuntamenti imperdibili, eventi musicali gratuiti e nomi di grande calibro come Billy Cobham, Carmen Consoli ed Edoardo Bennato. Un programma ricco per un’estate di grandi eventi che conferma Modica come polo attrattivo”.

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana con il supporto dell’on. Ignazio Abbate, e dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group e Banca Agricola Popolare di Ragusa. La prevendita dei biglietti è attiva al botteghino del teatro e online su Ciaotickets e Ticketone. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Fondazione Teatro Garibaldi.

© Riproduzione riservata