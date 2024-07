A Modica, l’acqua è potabile. Effettuati i prelievi. L’acqua non sarà razionata ma s’invitano i cittadini ad evitare sprechi

L’acqua di modica è limpida e perfettamente potabile. A fugare ogni dubbio è il sindaco della città, Maria Monisteri, che ha diffuso i risultati e le relative foto dei prelievi effettuati da Iblea Acque. Il sindaco, infatti, ha inteso rispondere ad alcune perplessità sollevate soprattutto sui social sulla potabilità dell’acqua della città e delle zone limitrofe. Maria Monisteri, inftti, assicura che non c’è nessun motivo di allarme e i prelievi dimostrano la salubrità e la potabilità dell’acqua, nonostante la siccità persistente che rende difficile il riempimento delle falde e delle fonti, e la conseguente distribuzione nei rubinetti dei cittadini.

L’acqua non sarà razionata

Monisteri assicura che l’acqua non sarà razionata in alcun quartiere, sebbene ci possano essere rari disagi monitorati e risolti prontamente. Per esempio, domani, 24 luglio 2024, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta che collega i serbatoi Costa del Diavolo e Chirichiddi, potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nella zona di Modica Alta.

Inoltre, in segno di rispetto contro lo spreco d’acqua durante questa prolungata siccità, è stato deciso di interrompere temporaneamente l’erogazione d’acqua alla fontana del Cellini in piazza Corrado Rizzone. Questo provvedimento è stato preso per dare un segnale concreto di attenzione contro gli sprechi.

Infine, il Sindaco Monisteri fa appello alla sensibilità dei cittadini di Modica affinché usino l’acqua con parsimonia e responsabilità, chiudendo i rubinetti quando non necessari e evitando di innaffiare i giardini se non si può attingere da fonti autonome. La situazione è sotto controllo, ma è importante non approfittarne.

© Riproduzione riservata