Camion perde carico, sospeso temporaneamente transito vicino a Modica

È tornato ad essere transitabile il tratto della strada statale 115 in prossimità del crocevia Dente-Crocicchia dove all’imbrunire un camion ha “seminato” per strada il materiale che trasportava sul cassone. Erano tutti sacchi di materiale per l’edilizia. Si sarebbero aperte le sponde laterali dell’automezzo mentre era in transito sulla strada. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per regolamentare il transito che è stato interrotto il tempo utile di liberare le carreggiate dal materiale. Il camion viaggiava da Modica in direzione di Ragusa.

© Riproduzione riservata