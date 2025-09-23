L’ospedale di Modica si è distinto in Italia per l’alto volume di casistica espletata nell’ambito delle tecniche mininvasive di endoFAV. Le tecniche mininvasive di endoFAV sono procedute endovascolari che creano una fistola artero-venosa (FAV) per la dialisi attraverso l’uso di cateteri e radiofrequenza, senza ricorrere a chirurgia aperta. Utilizzando un apposito dispositivo, si realizza un collegamento percutaneo […]
Una serie di furti nel territorio ibleo commessi nel 2017: condannata e arrestata una donna residente a Vittoria
23 Set 2025 10:36
I Carabinieri della Stazione e del Nucleo Radiomobile di Vittoria hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di una donna di 36 anni, originaria di Gela ma residente a Vittoria, condannata per una lunga serie di reati commessi nel territorio ibleo.
La donna era stata riconosciuta colpevole di numerosi furti aggravati, messi a segno nel 2017 nei comuni di Vittoria, Comiso, Ragusa e Santa Croce Camerina, oltre che di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
L’arresto eseguito dai Carabinieri di Vittoria
I militari dell’Arma, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato la 36enne presso la propria abitazione. Dopo le procedure di identificazione eseguite negli uffici della Compagnia Carabinieri di Vittoria, le è stato notificato il provvedimento restrittivo emesso dalla Corte di Appello di Catania.
La donna è stata quindi tradotta presso la sezione femminile del carcere di Catania – Piazza Lanza, dove dovrà scontare la pena definitiva di quattro anni e quattro mesi di reclusione.
