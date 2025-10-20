In occasione della Giornata mondiale contro l’Ictus cerebrale (World Stroke Day), che si celebrerà il 29 ottobre 2025, la U.O.C. di Neurologia – Stroke Unit dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, diretta dal dottor Antonello Giordano, promuove un’importante iniziativa di screening cerebrovascolare gratuito, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e sensibilizzare la popolazione sui principali fattori di […]
Una sciclitana ai vertici dell’Oscar della creatività nel Principato di Monaco
20 Ott 2025 16:28
La scicliana che è stata particolarmente apprezzata è stata Mascia Modica. A lei l’Oscar della Creatività, un importante riconoscimento assegnato al Principato di Monaco, presso il Salon Sincerity di Montecarlo Bay, in occasione del Premio Biennale per le Arti Visive 2025. Nel catalogo ufficiale sono presenti entrambe le sue opere, ma quella premiata è “La contemplazione dell’ignoto”, inserita anche nell’Annuario Internazionale d’Arte Contemporanea Artisti ’25, dove compare un riferimento a Scicli. “L’opera nasce dal desiderio di esplorare ciò che non si mostra alla vista, ma si lascia percepire attraverso la sensibilità e l’intuizione. È un invito a fermarsi, ad ascoltare il silenzio che abita tra le cose e a cogliere le emozioni più intime – viene presentata così la sua opera – è il racconto della nostra terra con uno stile contemporaneo, in cui la luce ed i colori della Sicilia diventano protagonisti”. La giovane artista sciclitana ha un particolare interesse per la pittura a olio, con una narrazione visiva delicata e coinvolgente, in cui ogni elemento parla e custodisce una storia. “Complimenti a Mascia per questo importante traguardo, motivo di orgoglio per tutta la comunità di Scicli” – questo l’augurio del sindaco Mario Marino a nome della città.
