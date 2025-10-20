Una sciclitana ai vertici dell’Oscar della creatività nel Principato di Monaco

La scicliana che è stata particolarmente apprezzata è stata Mascia Modica. A lei l’Oscar della Creatività, un importante riconoscimento assegnato al Principato di Monaco, presso il Salon Sincerity di Montecarlo Bay, in occasione del Premio Biennale per le Arti Visive 2025. Nel catalogo ufficiale sono presenti entrambe le sue opere, ma quella premiata è “La contemplazione dell’ignoto”, inserita anche nell’Annuario Internazionale d’Arte Contemporanea Artisti ’25, dove compare un riferimento a Scicli. “L’opera nasce dal desiderio di esplorare ciò che non si mostra alla vista, ma si lascia percepire attraverso la sensibilità e l’intuizione. È un invito a fermarsi, ad ascoltare il silenzio che abita tra le cose e a cogliere le emozioni più intime – viene presentata così la sua opera – è il racconto della nostra terra con uno stile contemporaneo, in cui la luce ed i colori della Sicilia diventano protagonisti”. La giovane artista sciclitana ha un particolare interesse per la pittura a olio, con una narrazione visiva delicata e coinvolgente, in cui ogni elemento parla e custodisce una storia. “Complimenti a Mascia per questo importante traguardo, motivo di orgoglio per tutta la comunità di Scicli” – questo l’augurio del sindaco Mario Marino a nome della città.

© Riproduzione riservata