“Petali della Tradizione”, l’opera di Mascia Modica in mostra a Pechino

Il quadro “Petali della Tradizione”, opera di Mascia Modica, è stato recentemente esposto al “Three Shadows Photography Art Centre” di Pechino. “L’opera raffigura un anziano intento a raccogliere e selezionare petali di violaciocca: un gesto antico che ancora oggi vive durante la festa di “San Giuseppe” a Scicli, la mia città natale – spiega l’artista – il titolo parla di “tradizione” perché racconta di un rito che si tramanda di generazione in generazione: i petali, scelti con cura per colore, vengono usati per creare scenografie sacre in onore del Santo. Con questo dipinto ho voluto rendere omaggio alla bellezza e alla forza delle radici sciclitane, portando un pezzo della nostra identità oltre i confini”.



