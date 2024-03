Una roulotte distrutta dalle fiamme, quattro cani si salvano dal rogo, un gatto non si trova

Distrutta dalla fiamme la roulotte dove la proprietaria, una signora ottantenne, ospitava i propri animali domestici nei pressi della sua abitazione sita in contrada Fondo Oliva alla lontana periferia di Scicli. La querela, con il racconto dettagliato di quanto successo, è stata presentata dal legale di fiducia dell’anziana, l’avvocato Matteo Gentile, per i reati di incendio doloso, danneggiamento, invasione di fondo altrui e maltrattamento di animali.

L’episodio denunciato ai carabinieri della Stazione “Vincenzo Garofalo” di Donnalucata.

L’incendio sarebbe scoppiato domenica scorsa in contrada Fondo Oliva. Qui la proprietaria di una villetta e di un fondo agricolo viveva assieme ai suoi cani e gatti. Gli ignoti autori dell’atto delinquenziale avrebbero varcato l’ingresso superando una cancellata. Le fiamme hanno interamente distrutto la roulotte dove stavano gli animali nei momenti di riposo. Per fortuna quattro cani ed un gatto sono riusciti a salvarsi dalle fiamme. Del gatto, di nome Topino, non si hanno tracce mentre i cani dapprima allontanatisi poi sono tornati dalla proprietaria. Non si esclude che il gatto sia morto arso vivo nell’incendio della roulotte. Non si conoscono le motivazioni del grave gesto delinquenziale.

