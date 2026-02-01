Una poesia per Niscemi scritta da Giovanni Gulino

Riceviamo e pubblichiamo volentieri la poesia che ha scritto Giovanni Gulino.

Giovanni “Giovi” Gulino è un giovane poeta siciliano originario di Marina di Ragusa, la cui voce ha saputo farsi spazio nel panorama culturale nazionale grazie a un’intensa attività creativa e di sensibilizzazione: nonostante la tetraparesi spastica di cui è affetto fin dalla nascita, Gulino ha trasformato la poesia in uno strumento espressivo di grande forza emotiva, capace di confrontarsi con temi profondi come la dignità, la fragilità umana, i diritti e la speranza.

La sua ultima raccolta, “Frammenti di cuore, riflessioni di un aspirante poeta”, è stata presentata alla Camera dei Deputati a Roma, nella prestigiosa Sala Matteotti, un evento che ha segnato un riconoscimento significativo per la sua esperienza poetica e la profondità dei suoi versi.

Riceviamo e pubblichiamo con piacere questa sua composizione dedicata alla città di Niscemi, un testo che unisce l’immediatezza dell’esperienza collettiva a una riflessione sincera e partecipata sui sentimenti che attraversano una comunità colpita dalla tragedia.

Ecco il testo integrale della poesia scritta dal giovane ragusano per la cittadinanza niscemese.

NISCEMI

Una frana, una tragedia

fuori dagli schemi,

colpisce Niscemi.

Frastuoni di voci disperate

di gente che ha perso tutto,

in un attimo tutto è andato distrutto.

Nel silenzio assordante

della politica, che declina

ogni responsabilità, la gente

ha fame, non trova pace.

Restano solo gli occhi

per piangere, son mute

le anime dei colpevoli

quanto accaduto è davvero deplorevole.

Serve un’azione forte

per portare il paese,

a riconquistare la serenità.

Quel che è stato difficilmente

si dimenticherà, è il frutto

della negligenza umana.

Pian piano tutto si sistemerà

le vostre lacrime s’asciugheranno,

nella speranza, che una fetta

di buona politica faccia la sua parte

non mettendovi in disparte.

Un abbraccio a tutti voi

per come state resistendo

a questa tragedia,

forza e coraggio siete degli eroi.

© Riproduzione riservata