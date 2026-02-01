Una giornata densa di inaugurazioni e significati quella di lunedì 2 febbraio nel territorio ibleo, dove l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni sarà protagonista di un tour istituzionale che toccherà cinque Comuni e altrettante strutture sanitarie strategiche. Al centro dell’agenda, il rafforzamento della sanità territoriale, dell’emergenza-urgenza e dei servizi dedicati alle fragilità, in attuazione delle […]
Una poesia per Niscemi scritta da Giovanni Gulino
01 Feb 2026 12:37
Riceviamo e pubblichiamo volentieri la poesia che ha scritto Giovanni Gulino.
Giovanni “Giovi” Gulino è un giovane poeta siciliano originario di Marina di Ragusa, la cui voce ha saputo farsi spazio nel panorama culturale nazionale grazie a un’intensa attività creativa e di sensibilizzazione: nonostante la tetraparesi spastica di cui è affetto fin dalla nascita, Gulino ha trasformato la poesia in uno strumento espressivo di grande forza emotiva, capace di confrontarsi con temi profondi come la dignità, la fragilità umana, i diritti e la speranza.
La sua ultima raccolta, “Frammenti di cuore, riflessioni di un aspirante poeta”, è stata presentata alla Camera dei Deputati a Roma, nella prestigiosa Sala Matteotti, un evento che ha segnato un riconoscimento significativo per la sua esperienza poetica e la profondità dei suoi versi.
Riceviamo e pubblichiamo con piacere questa sua composizione dedicata alla città di Niscemi, un testo che unisce l’immediatezza dell’esperienza collettiva a una riflessione sincera e partecipata sui sentimenti che attraversano una comunità colpita dalla tragedia.
Ecco il testo integrale della poesia scritta dal giovane ragusano per la cittadinanza niscemese.
NISCEMI
Una frana, una tragedia
fuori dagli schemi,
colpisce Niscemi.
Frastuoni di voci disperate
di gente che ha perso tutto,
in un attimo tutto è andato distrutto.
Nel silenzio assordante
della politica, che declina
ogni responsabilità, la gente
ha fame, non trova pace.
Restano solo gli occhi
per piangere, son mute
le anime dei colpevoli
quanto accaduto è davvero deplorevole.
Serve un’azione forte
per portare il paese,
a riconquistare la serenità.
Quel che è stato difficilmente
si dimenticherà, è il frutto
della negligenza umana.
Pian piano tutto si sistemerà
le vostre lacrime s’asciugheranno,
nella speranza, che una fetta
di buona politica faccia la sua parte
non mettendovi in disparte.
Un abbraccio a tutti voi
per come state resistendo
a questa tragedia,
forza e coraggio siete degli eroi.
© Riproduzione riservata