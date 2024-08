Una play argentina alla Passalacqua Ragusa. Arriva Amaiquen Siciliano

La Passalacqua Ragusa ha ufficializzato l’ingaggio di Amaiquen Siciliano come nuovo playmaker per la stagione 2024/2025. L’esterna argentina, classe 1999, proviene da un’ottima stagione con Vigarano in Serie A2, dove ha impressionato con una media di 25 punti a partita, due high da 36 punti, quasi 4 assist per gara, e la capacità di giocare fino a 40 minuti per partita.

Siciliano occuperà uno dei due posti riservati alle giocatrici “Bosman A” come da regolamento della Serie A2. Nella stagione precedente, ha giocato in Canada con il team Bishop’s, registrando quasi 23 punti, oltre 4 assist e circa 4 rimbalzi di media per partita, in 35 minuti di gioco medio.

Il suo arrivo rappresenta un significativo rinforzo per la Passalacqua Ragusa, che mira a migliorare ulteriormente il proprio valore tecnico. La squadra inizierà la preparazione precampionato alla fine di agosto presso il Palaminardi, con Siciliano pronta a portare la sua esperienza e il suo talento al servizio del team biancoverde.

