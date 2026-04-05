Una Pasqua di pace. La poesia di Giovanni Gulino

Pubblichiamo la poesia di Giovanni Gulino

PASQUA DI PACE

S’innalza il grido della pace nei cieli della vita, campane festose esulano venti di guerra, il grido della pace fa tremare la terra.

Una colomba bianca vola in terre stremate dall’odio, s’attende la venuta del Risorto.

Migrano le misere anime a scontare i peccati, per vivere una Pasqua di pace.

Una voce s’ode da lontano dice: Sono venuto per la vostra salvezza.

Distilla il sole, nel giorno della Resurrezione. è il Cristo che nel mondo dissolve il Suo bene supremo, donandoci la sua carezza.

Siamo uomini degni del Suo amore, anche nella debolezza.



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