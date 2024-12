Una nuova vittoria per l’Asd Free Ball Ragusa. Successo anche per l’Under 19

La crescita della squadra di Serie D guidata dai coach Massimiliano Migliore ed Emanuele Campo sta portando risultati sempre più tangibili. Dopo la netta vittoria per 3-0 contro Peloro Volley lo scorso sabato, la compagine iblea ha confermato il trend positivo inaugurato con il successo contro i Sistemia Warriors di Viagrande la settimana precedente.

Coach Migliore ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto: “I ragazzi hanno dimostrato sul campo i progressi ottenuti, ma c’è sempre margine per migliorare. La prossima sfida contro Misterbianco, che ci precede di tre punti in classifica, rappresenta un test importante: vincere ci permetterebbe di consolidare quanto fatto finora e di scalare la classifica.”

Successi anche per l’Under 19

Fine settimana positivo anche per la squadra Under 19, che, sotto la guida di Raffaele Bottone e Francesco Corallo, ha battuto i pari età di Pro Players Siracusa con un bel 3-1. Dopo la sconfitta al tie-break della settimana scorsa, i giovani hanno saputo reagire con determinazione, dimostrando grande resilienza.

“La vittoria è stata la migliore risposta possibile dopo la delusione del tie-break. I ragazzi hanno affrontato con carattere le difficoltà emerse durante la partita, confermando il loro potenziale. Ora è fondamentale mantenere questo ritmo e continuare a crescere come gruppo” ha sottolineato Migliore.

Il percorso delle squadre iblee prosegue con fiducia, con l’obiettivo di consolidare i progressi e affrontare al meglio le sfide future.

