Una moneta locale per rilanciare l’economia della città di Ragusa. La proposta del Comune

Il connubio tra moneta e comunità per il bene comune si presenta come un argomento di fondamentale importanza nell’ambito del dibattito economico contemporaneo. È proprio in questo contesto che, il prossimo venerdì 5 aprile 2024, presso l’auditorium “Pippo Tumino” nella Zona Artigianale di Ragusa, avrà luogo una tavola rotonda dedicata a esplorare tale tematica.

L’evento prenderà avvio con i saluti istituzionali del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari, i quali daranno il via a una serie di interventi significativi. Tra i relatori di spicco troviamo Matteo Mazzariol, Presidente del Movimento Distributista Italiano, che proporrà una riflessione intitolata “Comunità di lavoro e moneta: una visione realista”. Sarà seguito da Paolo Tintori, Presidente della Rete di Mutuo-Credito, il cui intervento sarà incentrato su “Una moneta al servizio del territorio”.

L’assessore Massari ha sottolineato l’importanza di comprendere il ruolo cruciale che il comune, in quanto Ente a finalità generale, riveste nella cura degli interessi e nello sviluppo della propria comunità. In questo contesto, l’introduzione di una moneta complementare emerge come uno strumento di potenziale efficacia per promuovere uno sviluppo locale autentico. Tale iniziativa potrebbe contrastare l’impoverimento sociale e favorire l’inclusione di tutti gli strati della società. Un’adeguata progettazione di una moneta complementare può dunque costituire uno dei pilastri su cui una comunità può edificare il proprio percorso verso una maggiore sostenibilità economica, sociale ed ambientale. foto di repertorio

