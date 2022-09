Una modicana alle finali di Miss Italia: è Anita Lucenti

Giovane, bella, modicana: sarà Anita Lucenti, 19 anni, a rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale di Miss Italia in programma a Roma (la data è ancora da stabilire). Anita è stata scelta nel corso della serata conclusiva delle prefinali nazionali, che si sono svolte a Fano, nelle Marche martoriate dalla recente tragedia dell’alluvione.

Durante la consegna della fascia, ha dichiarato: «Sono contentissima, non me l’aspettavo. Ringrazio la Regione Marche per l’ospitalità, Miss Italia per l’opportunità, la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno votato». La giuria tecnica era presieduta dalla giornalista Maria Giovanna Maglie, la serata condotta da Savino Zaba.

Anita Lucenti diventa così una delle ventuno finaliste di Miss Italia. Oggi ne sono state scelte una per ciascuna regione, mentre la ventunesima ragazza rappresenterà la capitale, Roma, dove peraltro si terrà la finale.

Anita Lucenti è stata selezionata pertanto fra le undici prefinaliste che si sono qualificate nel corso delle selezioni siciliane organizzate dall’agente regionale Salvo Consiglio.

A un’altra siciliana, la ventottenne ragusana Lucrezia Di Matteo, è andata una fascia nazionale, quella di Miss Talento, scelta grazie a una performance teatrale in dialetto.

Anita proverà a riportare in Sicilia la corona che fu di altre ragazze dell’Isola.