Una Masterclass canora nel centro storico di Ragusa

Sabato 13 luglio si terrà un evento speciale presso il Centro Commerciale Culturale di Ragusa, organizzato da Giovanna Guastella, direttrice del coro Mariele Ventre di Ragusa, con il patrocinio del Comune di Ragusa e il contributo della consigliera comunale Oriana La Licata, con il supporto degli assessorati alla Cultura e all’Istruzione. L’evento prevede una Masterclass che inizierà alle ore 16:30 e sarà curata dal maestro Alessandro Visintainer, noto autore del brano “A Ragusa” e vincitore dello Zecchino d’Oro con il brano “Acca”.

La Masterclass sarà un’opportunità per i partecipanti di apprendere e migliorare le loro capacità canore sotto la guida esperta di Visintainer. Al termine della sessione formativa, alle ore 19:30, i partecipanti avranno l’occasione di esibirsi in un concerto diretto dal maestro stesso, insieme ai bambini del coro Mariele Ventre. Questo concerto promette di animare il centro storico di Ragusa con la bellezza della musica e sarà un momento di grande socializzazione per i bambini partecipanti, che avranno l’opportunità di creare nuovi legami attraverso la loro passione per il canto.

Le famiglie che desiderano far partecipare i propri bambini, dai 5 ai 13 anni, alla Masterclass possono prenotarsi entro venerdì 12 luglio chiamando il numero telefonico 3397008188. Le prenotazioni sono aperte dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

