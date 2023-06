Una giornata plastic-free a Marina di Ragusa

Un’iniziativa plastic-free lungo le spiagge di Marina di Ragusa. Sono stati i volontari del Leo Club che si sono impegnati per una giornata, quella del 18 giugno, nella pulizia delle spiagge e nel rispetto dell’ambiente.

UN PICCOLO MA GRANDE GESTO

Nonostante la presenza del servizio comunale di raccolta, piccoli rifiuti come plastica, carta, pacchetti di sigarette, reti e bottiglie di vetro spesso rimangono sparsi sulle spiagge e in altre aree verdi. Questo dimostra quanto sia importante l’impegno individuale nel mantenere pulito il nostro territorio e rispettare delle semplici regole di convivenza.

La consapevolezza ambientale e il senso di responsabilità individuale sono essenziali per preservare l’ambiente in cui viviamo. Ogni piccola azione conta, e contribuire alla pulizia e alla salvaguardia delle nostre spiagge e aree verdi è un modo concreto per dimostrare l’ amore per la comunità e per l’ambiente.