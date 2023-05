Una giornata di studi dedicata alla Scuola di Medicina Modicana

Una giornata di studi sulla Scuola di Medicina Modicana organizzata dalla Società Modicana per la Storia Patria. L’evento si svolgerà sabato 13 maggio alle ore 18 presso la Pinacoteca della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi in via Umberto I.

I RELATORI

Si tratta del secondo appuntamento dedicato alla Scuola e, per questa occasione, saranno come relatori la prof.ssa Mela Albana dell’Università di Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione, il cui intervento sarà: “La scuola di medicina antica e il ruolo delle donne”, il prof. Marco Di Natale che tratterà del “Cordone Sanitario” nella prima metà dell’Ottocento a Modica, ma soprattutto la prof.ssa Delphine Montoliu dell’esperta della Scuola di Medicina a Modica, con pregressa bibliografica specialistica, che illustrerà un suo intervento dal titolo: “I medici modicani nella Sicilia spagnola ed oltre”.

La prof.ssa Delphine Montoliu recentemente è stata autrice di un saggio sulla Scuola di Medicina Modicana dal titolo: L’eredità dell’Ateneo messinese nel Settecento: la Scuola di Medicina di Modica. La prof.ssa Mela Albana è stata autrice di: Il medico in età imperiale fra autorappresentazione e realtà sociale e Archiatri…honeste obsequi tenuioribus malint quam turpiter servire divitibus.

Una opportunità per conoscere e approfondire un aspetto della storia della città sicuramente importante e che ha caratterizzato l’evoluzione sociale lungo i secoli.