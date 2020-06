di Redazione

Dopo due giorni di zero contagi in tutta la provincia di Ragusa, oggi è stata trovata positiva una donna di Modica proveniente da Milano. La donna, giunta da pochi giorni dal capoluogo lombardo, stava seguendo la quarantena di 14 giorni in casa propria e per questo è stata sottoposta a tampone risultato successivamente positivo.

La donna risulterebbe asintomatica, e questo fa capire ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità da parte di tutti di seguire le regole di distanziamento sociale ed utilizzo della mascherina.

In Sicilia invece, si è purtroppo contata un’altra vittima da coronavirus nel messinese, un uomo di 89 anni. La donna di Modica è l’unico nuovo caso di positività registrato oggi in tutta l’Isola.