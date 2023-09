Una donna di 59 anni è morta all’ospedale di Modica dopo qualche giorno da un intervento. Presentato esposto dai familiari

Un secondo decesso sospetto si è verificato di recente all’Ospedale Maggiore di Modica, sollevando profonde preoccupazioni tra i familiari. La vicenda coinvolge una donna di 59 anni di Modica, che era stata sottoposta a un intervento chirurgico per l’asportazione della colecisti e un intervento bariatrico di riduzione dello stomaco.

La paziente era stata ricoverata il 15 settembre, ma a distanza di soli 48 ore dagli interventi chirurgici, il suo stato di salute è peggiorato in modo repentino. Di fronte al rapido deterioramento delle sue condizioni è stata trasferita in terapia intensiva dove le sue condizioni sono rimaste critiche. Nonostante gli sforzi del personale medico, la donna è deceduta quattro giorni dopo il trasferimento in rianimazione.

La famiglia della paziente ha presentato una denuncia presso il commissariato locale, richiedendo un’indagine approfondita per chiarire le circostanze del decesso della loro congiunta. Di recente sempre all’ospedale di Modica un uomo di 57 anni, Giovanni Giannone, è deceduto, a quanto sembra per un infarto, dopo che era andato in ospedale per sottoporsi ad una colonscopia. In questo caso la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta con alcuni medici ed infermieri indagati.

L’Asp Ragusa collabora con la Procura

Riguardo al decesso di due persone presso l’Ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, avvenuto in circostanze differenti e non confrontabili che sono già al vaglio dell’Autorità giudiziaria, l’ASP di Ragusa ha fornito immediato supporto alle richieste avanzate dalla Procura competente. La Direzione Strategica seguirà con il doveroso rispetto le eventuali determinazioni assunte dai magistrati. Ed esprime, altresì, vicinanza e cordoglio ai familiari delle persone decedute.