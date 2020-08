di Redazione

Una coppia di fidanzati, a quanto pare giovani, è risultata positiva al covid. Accade a Modica dove adesso sono scattate tutte le indagini del caso per ricostruire i contatti con i familiari e gli amici in queste ultime settimane. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, si sta cercando di capire le frequentazioni della coppia soprattutto per comprendere da dove sia arrivato il contagio.

Intanto si registrano dieci casi in piu’ di positivita’ al coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato arriva dal report quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanita’.

Dieci nuovi casi di coronavirus in Sicilia, tra cui due migranti. Cinque sono risultati positivi a Catania, quattro in provincia di Ragusa (compreso il 19enne di Ragusa) e uno a Messina. E c’è un decesso. Quattro sono guariti.

Nell’Isola sono 37 le persone ricoverate in ospedale, di cui tre in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, invece, ci sono 256 contagiati: il totale degli attuali positivi in Sicilia sale a 293. I casi complessivi registrati nell’Isola dall’inizio dell’emergenza sono 3.318, i decessi 284.