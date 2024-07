Una cittadella giudiziaria a Ragusa: incontro per valutare le potenzialità di Palazzo Tumino

Realizzare una nuova cittadella giudiziaria a Ragusa. E’ questo lo scopo della visita istituzionale effettuata ieri a Ragusa dall’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, insieme al senatore Salvo Sallemi e al deputato regionale Giorgio Assenza.

Il sindaco Peppe Cassì ha dichiarato: “Sotto la regia e il coordinamento della Prefettura di Ragusa, proseguono gli incontri istituzionali a ogni livello per attuare l’idea di realizzare la nuova cittadella giudiziaria di Ragusa all’interno del Palazzo Tumino, un immobile di enormi dimensioni e potenzialità situato in una zona della città in fase di riqualificazione, con l’intervento in corso all’ex Scalo merci e il prossimo che riguarderà la stazione”.

La visita e le potenzialità di Palazzo Tumino

La visita è proseguita con un sopralluogo all’interno dell’immobile, per valutare direttamente le potenzialità del Palazzo Tumino come sede della futura cittadella giudiziaria. Palazzo Tumino può divenire una cittadella confortevole per tutti gli operatori della giustizia e può rivitalizzare una zona importante di Ragusa.

Con un unico immobile dotato di tutte le funzioni necessarie terminerebbe il “pellegrinaggio” da una sede all’altra e si accentrerebbero in un unico stabile molte funzioni.

