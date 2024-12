Un uomo trovato morto nei pressi della stazione ferroviaria a Vittoria

Un uomo trovato morto nella zona di via Diaz, nei pressi della stazione ferroviaria a Vittoria. Il ritrovamento del corpo è avvenuto poco dopo le 21, nel tratto che congiunge piazza Italia con la stazione ferroviaria, vicino ad un casolare abbandonato.

Sull’episodio indaga la Polizia. Sono intervenuti anche i vigili urbani. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma le prime risultanze potrebbero far propendere per una morte per cause naturali. L’uomo infatti è abbastanza giovane.

Notizia in aggiornamento. foto di repertorio, ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata