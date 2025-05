Incidente sulla Ragusa-Catania: auto contro un Camion, traffico in tilt

Un violento scontro tra un camion e una Fiat Punto ha paralizzato il traffico sulla strada statale Ragusa-Catania, all’altezza di Villa Gerosa, causando momenti di grande apprensione per i conducenti e automobilisti. Le cause dell’incidente, verificatosi stamani, sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi tra i coinvolti. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini, ma è chiaro che lo scontro ha creato forti disagi alla circolazione, con rallentamenti significativi che hanno interessato entrambe le direzioni della strada. Al momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle cause del sinistro, ma le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione.

