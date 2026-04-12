Beccati con gli attrezzi da scasso in auto: tre denunciati a Modica

Controlli serrati, attenzione alta e un intervento mirato nelle zone più sensibili: così la Polizia di Stato è intervenuta a Modica, dove tre uomini sono stati denunciati per possesso di oggetti atti allo scasso.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi quotidiani di controllo del territorio, intensificati in particolare nelle aree recentemente colpite da furti ai danni di attività commerciali e abitazioni private. Proprio durante uno di questi servizi straordinari, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno fermato un’autovettura con a bordo tre cittadini di origine rumena, di età compresa tra i 21 e i 35 anni.

A destare sospetti è stato l’atteggiamento dei tre occupanti del veicolo, che ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo. Dopo l’identificazione, è scattata la perquisizione personale e del mezzo.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti diversi attrezzi ritenuti idonei allo scasso, immediatamente sequestrati dagli operatori. Un ritrovamento che ha portato alla denuncia in stato di libertà dei tre uomini.

Gli stessi sono stati quindi messi a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, che valuterà le eventuali responsabilità e i possibili collegamenti con episodi delittuosi avvenuti nelle ultime settimane sul territorio.

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