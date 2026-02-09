Un salone di parrucchiere nel mirino dei ladri: a Vittoria razziati prodotti per capelli

Ladri in azione la notte scorsa in via Palestro a Vittoria. I malviventi hanno preso di mira il salone di un parrucchiere. Hanno forzato le finestre sul retro e sono entrati all’interno. Alcuni vicini si sono accorti del movimento all’interno del salone e hanno allertato le forze dell’ordine. Prima dell’arrivo dei carabinieri però i ladri si erano già dileguati. Magro il bottino: i ladri non hanno trovato soldi in cassa e hanno razziato solo i prodotti per capelli esposti in vetrina. Notevoli invece i danni agli infissi e ai mobili all’interno.

I militari stanno visionando le telecamere della zona per cercare di individuare i responsabili. Il salone di via Palestro era già stato nel mirino dei ladri una settimana fa, quando c’era stato un tentativo di furto.

