Un robot al “Giovanni Paolo II” per migliorare la chirurgia delle protesi al ginocchio

All’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa arriva un sistema robotizzato denominato “Cori 8 Roboctis Surgical System” per interventi di chirurgia protesica del ginocchio. Questo sistema consente una ricostruzione tridimensionale del ginocchio durante l’intervento, offrendo una visione precisa delle dimensioni delle componenti protesiche da impiantare.

IL ROBOT. COME FUNZIONA

La tecnologia permette di ottenere un equilibrio legamentoso ottimale e di effettuare tagli ossei con elevata precisione. L’utilizzo di questa metodica di ultima generazione riduce il sanguinamento, corregge deformità ossee e instabilità legamentose, migliorando l’efficacia e riducendo i tempi di degenza post-operatoria.

Il sistema è stato utilizzato con successo in diversi interventi presso l’U.O.C. di Ortopedia di Ragusa. Il robot è stato fornito all’Azienda sanitaria in comodato d’uso e verrà utilizzato dal dottor Saglimbene e dalla sua équipe per un periodo di almeno tre mesi senza oneri a carico dell’ASP.