Un rinforzo per la Procura di Ragusa: arriva il luogotenente Macauda. Ha operato anche nella “Terra dei fuochi”

Un volto esperto, abituato ai contesti più complessi, arriva a rafforzare l’attività investigativa della Procura della Repubblica di Ragusa. Da domani, infatti, il luogotenente dei Carabinieri Sergio Macauda entrerà a far parte della sezione di polizia giudiziaria, portando con sé un bagaglio di esperienza maturato in oltre trent’anni di servizio.

Cinquantatré anni, originario di Rosolini, Macauda lascia dopo sedici anni la guida della stazione di Pachino, dove ha rappresentato un punto di riferimento nelle attività di contrasto alla criminalità. Un trasferimento che, dal punto di vista del territorio ibleo, si traduce in un importante innesto per il lavoro della Procura, chiamata quotidianamente a fronteggiare indagini delicate e articolate.

Arruolatosi nel 1991, il percorso professionale di Macauda è iniziato in uno degli scenari più difficili del Paese, la cosiddetta “Terra dei Fuochi”, a Giugliano in Campania, dove ha preso parte a operazioni contro la criminalità organizzata legata alla camorra. L’arrivo in Sicilia risale al 2001, con una prima tappa a Palazzolo e, successivamente, il lungo incarico a Pachino.

Proprio qui ha costruito gran parte della sua esperienza investigativa, distinguendosi per numerose indagini su traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi ed estorsioni. Attività che hanno portato anche alla risoluzione di gravi fatti di sangue, tra omicidi e tentati omicidi, oltre alla cattura di due latitanti, uno dei quali rintracciato recentemente in Germania.

Negli ultimi anni, il suo impegno si è esteso anche ai temi della violenza di genere e delle fragilità sociali, ambiti sempre più centrali nell’azione delle forze dell’ordine e della magistratura.

L’arrivo a Ragusa rappresenta dunque un passaggio significativo, in un momento in cui il lavoro investigativo richiede competenze consolidate e capacità di lettura dei fenomeni criminali sempre più evolute.

Intanto, a Pachino, il comando della stazione sarà affidato temporaneamente al luogotenente Salvatore Rinaldi, in attesa di nuove disposizioni.

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