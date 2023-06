Un Prometeo Incatenato tutto al femminile è andato in scena a Comiso

Un prometeo incatenato tutto al femminile è andato in scena a Comiso nello splendido scenario delle Cave Grazie. Attrici, le alunne dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello. La regia dello spettacolo è stata curata da Tiziana Bellassai, con la collaborazione di Daniela Depetro e Irene Lo Magno come assistenti alla regia. Il testo originale di Eschilo è stato adattato da Annamaria Piccione in una versione insolita interamente al femminile.

Lo spettacolo ha debuttato il 31 maggio al Teatro Greco di Palazzolo Acreide, come parte del Festival del Teatro Classico dei giovani. Si tratta di un progetto ambizioso e di grande rilevanza, promosso e sostenuto dal dirigente scolastico Veronica Veneziano. Ha saputo motivare tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto, ognuno con il proprio contributo.

LO SPETTACOLO

Il percorso per realizzare lo spettacolo è stato finanziato attraverso i fondi ottenuti dal progetto regionale “Felici di andare a scuola”. Questo progetto, di grande valore didattico, ha coinvolto gli studenti al di fuori dell’orario scolastico al fine di favorire lo sviluppo delle abilità per la vita, facendo sperimentare loro la scuola come luogo di benessere.

A partire dal mese di marzo, la scuola ha organizzato una serie di laboratori pomeridiani curati dai docenti Daniela Depetro, Irene Lo Magno, Alessio Cappello, Marco Ingrasciotta, Delia Canto e Rosetta Lumia. Circa 120 studenti e le loro famiglie sono stati coinvolti nella realizzazione dei costumi, delle scenografie, delle musiche originali e delle coreografie. Il progetto ha potuto contare sulla preziosa collaborazione dell’Associazione culturale LiberArte, rappresentata dalla docente Tiziana Bellassai, che nella veste di sapiente regista ha saputo ispirare nelle ragazze l’amore per il teatro attraverso l’eloquio e il gesto. Inoltre, la prestigiosa scuola Artedanza Tersicore, diretta da Roberta Piccilli, ha insegnato loro l’armonia dei movimenti e la leggerezza in breve tempo.