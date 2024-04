Un premio letterario per le scuole di Modica. E’ dedicato alle mamme

Indetta la prima edizione del premio letterario “cuore di mamma” indirizzato alle scuole di Modica. Il premio è rivolto agli alunni della scuole primarie e secondarie della città di Modica ed è stato promosso dalla Presidente del Consiglio comunale di Modica, Mariacristina Minardo e dall’assessore alle Politiche Sociali ed Educative, Chiara Facello con il pieno avallo del Sindaco Maria Monisteri.

E’ dedicato alla memoria della signora Bianca Giunta, recentemente scomparsa.

Il premio è a cadenza annuale. Tema del concorso di quest’anno è “Gli abbracci della mamma”.

L’ elaborato potrà essere redatto in lingua italiana oppure in un dialetto locale. E’ riconosciuta la possibilità ai bambini stranieri di poter redigere l’elaborato in prosa o in poesia nella propria lingua di origine con traduzione a fronte.

Gli alunni delle scuole di Modica avranno tempo sino alle ore 12.00 del 12 Aprile 2024 per presentare gli elaborati.

Le opere verranno valutate da una giuria composta da almeno 5 membri, scelti tra insegnanti, autori ed esperti del settore, compreso l’Assessore all’istruzione ed il presidente del Consiglio comunale del comune di Modica. I vincitori saranno proclamati dalla giuria giorno 16 maggio alle ore 18.30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Modica alla presenza delle istituzioni.

I premi messi in palio dalla società promotrice dell’evento consistono in buono di 250 euro per il primo posto, di 150 per il secondo e di 100 per il terzo posto. La metà della somma corrispondente verrà devoluta in libri che potranno liberamente essere scelti dal vincitore. Ad ogni classe cui appartiene invece il vincitore del concorso, verrà assegnata un somma di 100 euro ciascuna da spendere in materiale didattico secondo le indicazioni del dirigente scolastico.

Se dovessero esserci due o tre vincitori nella stessa classe, la stessa avrà diritto alla somma del premio corrispondente.

Maggiori dettagli del premio possono essere trovati sul sito www.premiocuoredimamma.com

