Un nuovo modello di business per la Banca Agricola. Ecco su cosa si punterà

Un nuovo modello di business sulla consulenza finanziaria con una crescita degli asset in gestione del 36% nel triennio e dei margini da commissioni (+15%) e una maggiore attenzione al digitale, con un incremento dei canali digitali e delle filiali cashless. Sono alcuni dei punti del nuovo piano d’impresa 2025-2027 di Banca Agricola Popolare Siciliana che indica una crescita degli impieghi del 23% nell’arco di piano (7% medio annuo).

“Vogliamo essere una banca moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata, capace di offrire risposte rapide e soluzioni innovative” commenta in una nota l’amministratore delegato Saverio Continella. “La nostra sfida è quella di accompagnare famiglie e imprese verso il domani, diventando un partner sempre più attento e proattivo”. Il piano, si legge in una nota, stima anche ‘l’impronta economica’ che la banca darà sui territori in cui opera nel triennio. Il totale è di 2,5 miliardi cui si arriva sommando il monte benefici per la base sociale, le imposte tasse e contributi al settore pubblico, le spese per dipendenti e fornitori e le erogazioni del credito a medio-lungo a famiglie e imprese. La banca archivia così il precedente piano d’impresa ’22-’24, varato quando era ancora Banca Agricola Popolare di Ragusa, che ha promosso una profonda trasformazione dell’istituto radicato in Sicilia.

