Un ladro gentiluomo. Prima ruba, poi si pente e restituisce la bicicletta - Ragusa Oggi

Un ladro gentiluomo. Prima ruba, poi si pente e restituisce la bicicletta

Condividi su:

Un ladro di biciclette gentiluomo. Accade in Sicilia, a Palermo, dove un ladro ruba una bicicletta e poi però si pente e restituisce al legittimo proprietario con tanto di biglietto di scuse e anche un consiglio, quello di comprare un catenaccio più resistente. La storia è raccontata da www.blogsicilia.it e riprende quanto raccontato da SiciliaRunning.

Brutta disavventura, due mesi e mezzo fa, per un podista prestato momentaneamente al ciclismo. La bicicletta che aveva acquistato, non carissima ma di livello, lo accompagnava nelle sue passeggiate domenicali, durate giusto il tempo di riprendersi da un infortunio.

Trascorre del tempo e una mattina, incatenata al cancello del palazzo, il runner protagonista della vicenda vede una bicicletta identica in tutto a quella che gli era stata rubata due mesi e mezzo prima. La guarda bene e capisce che è la sua bicicletta!

[image: image.png]