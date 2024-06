Un indagato per l’incendio all’agenzia marittima “Shipping srl” di Pozzallo. Si cercano movente ed eventuali mandanti

POZZALLO – Poche ore fa il plauso del sindaco, Roberto Ammatuna, all’operazione dei carabinieri della Compagnia di Modica che hanno lavorato fin dalla notte fra il 2 ed il 3 giugno scorsi per fare piena luce sull’attentato incendiario che ha causato seri danni alla sede dell’agenzia marittima “Shipping srl” di contrada Fargione nell’area del Centro direzionale Asi a Pozzallo il cui amministratore è l’attuale vice sindaco ed assessore Raffaele Monte. “Complimenti ai militari dell’Arma che certamente faranno di tutto per individuare anche il movente e eventuali mandanti – ha sottolineato in una nota Roberto Ammatuna – dopo intense ed accurate indagini, gli inquirenti sono riusciti ad individuare il presunto esecutore del gravissimo gesto criminoso. È un importantissimo risultato e siamo certi che le forze dell’ordine non si siano ancora fermate”.

Le indagini proseguono per chiudere il cerchio sull’uomo, noto alle forze di polizia, attualmente indagato per l’incendio doloso di contrada Fargione.

Un uomo di 48 anni, noto alle forze di polizia, sul quale pende l’ipotesi di essere il presunto autore dell’incendio la cui matrice dolosa era stata accertata fin dall’immediatezza dell’intervento dei militari dell’Arma e dei vigili del fuoco. Perchè abbia agito, come abbia operato e perchè proprio ai danni dell’agenzia marittima “Shipping srl” è ancora tutto da chiarire. L’uomo al momento risulta indagato e saranno le ulteriori indagini ad accertare modalità e finalità dell’atto doloso.

Di certo su di lui pende un altro fatto delinquenziale, un’azione di stalkeraggio nei confronti di una donna pozzallese, che non è correlato alle indagini sull’incendio doloso alla “Shipping srl”.

Due fatti che non avrebbero alcun legame fra loro. Se non quello dell’identità del presunto autore. Per il primo reato l’uomo è stato oggetto del provvedimento, emesso dal Gip presso il Tribunale di Ragusa e notificato nei giorni scorsi dai carabinieri, di aggravamento della pena con l’applicazione dell’istituto degli arresti domiciliari a carico dell’uomo. Per l’attentato ai danni della “Shipping srl”, invece, le indagini continuano nell’intento di mettere assieme i tasselli investigativi utili a fare chiarezza sul fatto che ha causato seri danni all’immobile, lo stesso in cui sono ubicati gli uffici del demanio”.

© Riproduzione riservata