Un ibleo alla guida della cultura della donazione nelle scuole italiane. Riconoscimento per Paolo Roccuzzo

Un nuovo, importante riconoscimento per il dott. Paolo Roccuzzo. Dopo la recente elezione a Consigliere Nazionale Avis da parte dell’Assemblea di Avis Regionale Sicilia, il medico ragusano ha ricevuto dal Presidente nazionale Oscar Bianchi la delega ai “Rapporti con il mondo della scuola”, con mandato fino al 2028. La nomina è avvenuta nel corso della prima seduta del Consiglio Nazionale Avis, svoltasi lo scorso 5 luglio 2025.

Si tratta di un incarico prestigioso, che premia non solo il percorso personale del dott. Roccuzzo, ma anche il lavoro svolto sul territorio e il ruolo crescente che la Sicilia ha assunto all’interno dell’associazione. Durante i due mandati alla guida dell’Avis Comunale di Ragusa, Roccuzzo ha saputo valorizzare e canalizzare le potenzialità della sede iblea, rafforzando i legami con le istituzioni civili, militari e religiose, e promuovendo una cultura della donazione sempre più diffusa e consapevole.

Risultati particolarmente significativi sono arrivati dal mondo della scuola, dove, grazie a una strategia capillare di coinvolgimento di tutti i livelli scolastici, è stato possibile raggiungere nuove generazioni di donatori, aumentare le iscrizioni e rinsaldare il messaggio solidale dell’Avis.

“La scuola è un settore delicato e strategico per il nostro Paese – ha dichiarato il dott. Paolo Roccuzzo –. Ricevere questa delega nazionale è motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, di grande responsabilità. Ringrazio tutti per la fiducia: mi impegnerò con forza e dedizione per contribuire in maniera propositiva all’azione dell’Avis, anche a livello nazionale”.

© Riproduzione riservata