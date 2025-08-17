L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Un fulmine nella pineta di Chiaramonte. Successivo temporale spegne le fiamme
17 Ago 2025 21:24
Un fulmine si è abbattuto nelle prime ore del pomeriggio nella pineta di Chiaramonte Gulfi. Il fulmine ha causato un incendio che è divampato nella zona denominata Buneco, nella parte alta della pineta, in direzione di Monterosso Almo. È intervenuta una squadra della Forestale, ma la zona, piuttosto impervia, era difficile da raggiungere per i mezzi di soccorso.
“Provvidenziale” il violento temporale successivo che si è abbattuto nella zona nelle prime ore del pomeriggio e che ha spento subito l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme ad altre aree boschive. I danni sono ancora da quantificare, ma dovrebbe trattarsi di alberi di alto fusto di una zona geograficamente limitata.
Francesca Cabibbo
