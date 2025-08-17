Un fulmine nella pineta di Chiaramonte. Successivo temporale spegne le fiamme

Un fulmine si è abbattuto nelle prime ore del pomeriggio nella pineta di Chiaramonte Gulfi. Il fulmine ha causato un incendio che è divampato nella zona denominata Buneco, nella parte alta della pineta, in direzione di Monterosso Almo. È intervenuta una squadra della Forestale, ma la zona, piuttosto impervia, era difficile da raggiungere per i mezzi di soccorso.

“Provvidenziale” il violento temporale successivo che si è abbattuto nella zona nelle prime ore del pomeriggio e che ha spento subito l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme ad altre aree boschive. I danni sono ancora da quantificare, ma dovrebbe trattarsi di alberi di alto fusto di una zona geograficamente limitata.

Francesca Cabibbo

