Un dissenso senza fine: Alleanza Verdi e Sinistra critica la scelta del presidente del Consiglio comunale a Ispica

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di Pinella Drago – Osservazione, critica, dissenso. Tutto ciò dopo pochi giorni dalla elezione del presidente del consiglio comunale a Ispica che ha portato Titta Genovese a ricoprirne nuovamente il ruolo. Non viene messa in discussione la sua esperienza, la sua capacità ma il fatto che poteva essere scelta una donna per ricoprire lo scranno della presidenza. Alleanza Verdi e Sinistra di rifà ai numeri per voce di Nino Raucea: sedici consiglieri comunali divisi fra otto uomini ed otto donne. “Quanto accaduto lo scorso 24 giugno, durante la prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio comunale, non può e non deve passare sotto silenzio – afferma Nino Raucea – i numeri emersi dalle urne ci avevano consegnato una fotografia straordinaria e democratica: 8 donne e 8 uomini. Metà esatta dell’aula consiliare. Un equilibrio perfetto che non rappresentava solo un dato statistico, ma una svolta culturale per la nostra città. C’erano tutte le condizioni ideali: i numeri, le competenze diffuse tra le consigliere e la piena legittimità politica per compiere un gesto di reale rottura con il passato. Eppure, la scelta per la Presidenza del Consiglio è ricaduta, ancora una volta, su una continuità maschile. Non si cerchi di giustificare questa decisione tirando fuori le solite formule preconfezionate sulla necessità di ‘esperienza’ o sulla tutela di delicati ‘equilibri politici’ di coalizione. C’è – conclude il rappresentante di AVS – la dimostrazione lampante di un sistema che ha paura di rischiare sulle donne anche quando si trova davanti a un’occasione d’oro, servita su un piatto d’argento. La parità di genere non può essere un concetto da sbandierare solo in campagna elettorale per riempire le liste o per farsi scudo nei talk show. La parità si dimostra con i fatti, cedendo spazio reale nei ruoli di massima guida istituzionale”.

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